ЧП на вокзале в Мюнхене: злоумышленник вырвал оружие из рук полицейского и открыл стрельбу по людям

2017-06-13 12:24 | www.apa.az | 3

На железнодорожной станции «Унтенфоринг» в немецком городе Мюнхен произошла стрельба.

Как сообщает АПА со ссылкой на ren.tv, в поезде при проверке документов злоумышленник выстрелил в женщину в полицейской форме. По информации издания, она получила тяжелое ранение, также пострадали еще четыре человека. Утверждается, что злоумышленник вырвал оружие из рук представителя полции и открыл беспорядочную стрельбу по людям.

Ранее в полиции подтвердили, что на станции произошла стрельба и что пострадал один человек. Других данных о ЧП пока нет. После стрельбы в Мюнхене задержали одного человека

Полиция Мюнхена подтвердила, что в результате стрельбы в поезде ранены несколько человек, тяжелые ранения получила сотрудница полиции, есть задержанный.

«Несколько человек получили огнестрельные ранения. Сотрудница полиции тяжело ранена. Один человек задержан», — говорится в сообщении полиции в Twitter.