На вокзале в Мюнхене произошла стрельба: Есть раненые – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-13 12:01 | www.oxu.az | 3

В ходе стрельбы на железнодорожной станции в Мюнхене тяжело ранена женщина-полицейский, пострадали еще 4 человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, городское железнодорожное сообщение приостановлено, причины случившегося пока не называются.

Позднее в полиции подтвердили эту информацию. Стрельба произошла на станции «Унтенфоринг» (Unterföhring). На странице полиции Мюнхена в Twitter сообщается, что вокзал оцеплен.

Отмечается, что инцидент произошел при проверке документов в поезде.

Э.А.