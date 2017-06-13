800 человек пострадали в результате пищевого отравления в Ираке

2017-06-13 12:34 | www.trend.az | 3

Ребенок умер, около 800 человек пострадали в результате пищевого отравления в лагере для беженцев близ иракского Мосула, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Rudaw.

По его данным, у пострадавших - большинство из них дети и пожилые люди - наблюдаются боли в животе и обезвоживание. На место были направлены 40 машин скорой помощи. Большая часть больных госпитализирована, многие в тяжелом состоянии.

Как отмечает телеканал, один из благотворительных фондов Катара организовал ифтар (первый прием пищи после дня воздержания от нее в пост Рамадан - прим. ТАСС) для 2 тыс. иракцев в лагере для перемещенных лиц в 30 км к востоку от Мосула. Как утверждает телеканал, именно эта еда привела к массовому отравлению, она была заказана в одном из ресторанов Эрбиля. Владелец заведения задержан. Проводится расследование.

Лагерь временного размещения был открыт Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в мае и рассчитан на 9 тыс. человек.