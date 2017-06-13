Материалы уголовного дела Александра Лапшина направлены в суд

2017-06-13 12:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Материалы уголовного дела, задержанного в Азербайджане Александра Лапшина, направлены в суд, сообщил во вторник Trend источник в правоохранительных органах.

Материалы представлены на рассмотрение судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсата Аббасова.

В ближайшие дни станет известно время заседания подготовительного судебного процесса.

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук 17 января вынес решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Седьмого февраля он был доставлен в Баку. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения об его экстрадиции в Азербайджан.

Сразу же после экстрадиции в Азербайджан Лапшина восьмого февраля министерством иностранных дел Азербайджана в соответствии с требованиями международного законодательства была предоставлена официальная информация в посольства стран, гражданином которых он является.

(Автор: Самир Али)

İ