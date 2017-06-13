Материалы уголовного дела Александра Лапшина направлены в суд
2017-06-13 12:38 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Материалы уголовного дела, задержанного в Азербайджане Александра Лапшина, направлены в суд, сообщил во вторник Trend источник в правоохранительных органах.
Материалы представлены на рассмотрение судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсата Аббасова.
В ближайшие дни станет известно время заседания подготовительного судебного процесса.
Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.
Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.
Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук 17 января вынес решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Седьмого февраля он был доставлен в Баку. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения об его экстрадиции в Азербайджан.
Сразу же после экстрадиции в Азербайджан Лапшина восьмого февраля министерством иностранных дел Азербайджана в соответствии с требованиями международного законодательства была предоставлена официальная информация в посольства стран, гражданином которых он является.
(Автор: Самир Али)
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