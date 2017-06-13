Ильхам Алиев: «Поддержка и солидарность мусульманских стран очень важны для нас»

2017-06-13 12:25 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом в ходе посвященной месяцу Рамазан встречи с послами и главами диппредставительств мусульманских стран в Азербайджане заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан имеет очень тесные связи с мусульманскими странами. «Мы активно сотрудничаем на двусторонней основе и всегда поддерживаем друг друга на международной арене. В частности, мы очень успешно сотрудничаем со странами, которые вы представляете в ООН и других международных организациях. Как вам известно, Азербайджан является активным участником Организации исламского сотрудничества. По линии организации в Азербайджане было проведено много престижных мероприятий. На проведенном в прошлом году в Турции саммите ОИС сама организация и ее члены еще раз выразили поддержку Азербайджану. В свою очередь, Азербайджан поддерживает мусульманские страны во всех международных организациях. На прошлогоднем саммите были предприняты очень важные шаги и принято решение в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Организация исламского сотрудничества приняла много документов и резолюций по конфликту. В этих документах поддерживается справедливая позиция Азербайджана. В прошлом году в связи с армянской агрессией была создана Контактная группа, и мы очень высоко оцениваем это. Оказываемая нам со стороны мусульманских стран поддержка и солидарность очень важны для нас. Благодарю членов организации за эту поддержку».