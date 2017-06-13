Президент Азербайджана: «Мусульманские страны должны решать проблемы между собой мирным путем»

2017-06-13 12:29 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом в ходе посвященной месяцу Рамазан встречи с послами и главами диппредставительств мусульманских стран в Азербайджане заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент отметил, что Азербайджан вносит свой вклад в укрепление исламской солидарности. «Как вы знаете, этот год в Азербайджане объявлен «Годом исламской солидарности». В течение года в нашей стране, а также других странах было проведено множество мероприятий. Объявление этого года «Годом исламской солидарности» отражает нашу политику, демонстрирует наши намерения. Также в этом году в Азербайджане были проведены IV Игры исламской солидарности. Спортсмены из ваших стран приняли участие в этих играх в Азербайджане. У нас было много гостей. Уверен, что они вернулись в свои страны с самыми приятными впечатлениями. Игры исламской солидарности - это не просто спортивные состязания. Мы хотели, чтобы эти Игры объединили исламский мир. Находясь в Баку, спортсмены, гости жили как одна семья, и я уверен, что в эти дни исламская солидарность достигла своего пика. Мы же в свою очередь должны стараться удержать солидарность на этом уровне. Уверен, что так и будет».