В некоторых регионах Азербайджана выпало до 50 мм осадков - минэкологии

2017-06-13 15:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра погода на территории Азербайджана была нестабильной, прошли грозовые дожди, местами ливневого характера, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном во вторник.

В результате ливней в некоторых реках Большого Кавказа поднялся уровень воды, вчера вечером в одном из сел Товузского района выпал град.

Объем выпавших осадков в Баку и Абшеронском полуострове составил 1-3 мм, на Большом Кавказе - 2-16 мм, местами 17-50 мм, в Гянджа-Газахской зоне – 2-21 мм, Малом Кавказе – 4-7 мм, низменных районах – 1-8 мм.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)