Россия в 2016 году передала Азербайджану шесть крупнокалиберных артиллерийских систем - отчет

2017-06-13 15:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Россия представила в Регистр ООН отчет за 2016 год по поставкам обычных вооружений. В категории «Крупнокалиберные артиллерийские системы» заявлена передача Россией Азербайджану 6 систем (вероятно, четвертая партия тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек»), сообщает Eadaily со ссылкой на российский Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Традиционно типы поставленных вооружений и военной техники (ВиВТ) в отчете не указаны. Как отмечает российский Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), в годовом отчете за 2016 год, представленном Россией, количество неучтенной техники еще более увеличилось по сравнению с отчетами за предыдущие годы. Предоставление данных по поставкам ВиВТ в Регистр ООН является добровольным, поэтому многие страны дают далеко не полную информацию, пишет издание.

В категории «Основные боевые танки» (ОБТ) информация не представлена, хотя известно, что в 2016 году ОБТ Т-90С поставлялись ВС Алжира, а машинокомплекты Т-90С — ВС Индии. Также нет информации о передаче танков Сирии, поставке Армении одного Т-90С в качестве приза за «Танковый биатлон 2014», а также передаче Никарагуа отремонтированных Т-72Б1.

В категории «Боевые бронированные машины» заявлены поставки 170 БТР-80А Бангладеш по контракту на поставку в общей сложности 330 таких бронемашин. В то же время, в отчете отсутствует анонсированная в прессе передача бывшей в эксплуатации и новой техники. В частности, это БТР-82 для Беларуси, БМП-3М/К для Кувейта. Отсутствует подтверждение поставок БТР-70М Киргизии, БТР-70М Таджикистану и БМП-3 Экваториальной Гвинее.

В Регистре отсутствуют анонсированные в прессе поставки артиллерийской техники Армении — 300-мм БМ-30 «Смерч» и ТОС-1А «Солнцепек», передает издание.

В категории «Боевые самолеты» учтена поставка 2 машин Бангладеш (Як-130), 4 — Беларуси (Як-130), 4 — Китаю (Су-35), 8 — Индии (МиГ-29К/КУБ), 2 — Казахстану (Су-30СМ), 3 — Мьянме (Як-130), 4 — Вьетнаму (Су-30МК2В). В то же время, в отчете нет данных о передаче авиатехники ряду стран, информация о поставках которой упоминалась в открытой прессе. В частности, это 8 Су-30МКА Алжиру, 8 Су-30К Анголе (недостоверно), 4 Су-25 Ираку и 4 Су-24М2 Сирии.

В категории «Боевые вертолеты» заявлена поставка 20 машин Анголе (4 Ми-171Ш и 16 Ми-35П), 6 — Бангладеш (Ми-171Ш), 3 — Индии (Ми-17В-5 для МВД страны), 6 — Казахстану (2 Ми-171Ш и 4 Ми-35М), 2 — Нигерии (Ми-35М), 2 — Сербии (Ми-17В-5). В Регистре отсутствуют упоминавшиеся в открытой прессе поставки вертолетов ряду стран: Алжир — 6 Ми-28НЭ «Ночной охотник», Беларусь — 6 Ми-8МТВ-5, Ирак — 8 Ми-35М и 6 Ми-28НЭ, Камерун — 2 Ми-24.

В категории «Боевые корабли» заявлена передача Вьетнаму пятой из шести заказанных подводной лодки проекта 636.

В категории «Ракеты и пусковые установки ракет» можно достоверно идентифицировать только передачу Армении 300 ракет к усовершенствованным переносным зенитным ракетным комплексам 9K338 «Игла-С» и 9K333 «Верба», которые поставлялись с декабря 2016 года по январь 2017 года.