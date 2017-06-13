Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine gündeminde bedelli askerlik yok

2017-06-13 13:03 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor...

AK Parti olarak son 14 yılda tarihi reformlara imza attık. Parti olarak eğitimi önceliklerimizin en ön planına koyduk. Kalabalık sınıfları boş geçen dersleri ortadan kaldırmak için gayret içinde olduk. Cumhuriyet tarihin en büyük reformlarından birini gerçekleştirdiğimiz alanlardan birisi sağlık oldu.19 bin olan yatak sayısını 153 bine çıkardık. Sağlık kurumlarında hizmet verenlerin sayısını 875 bine ulaştırdık. Tıp Fakültelerimizin sayısını da artırma gayretinde olduk. Son olarak şehir hastaneleri projemizi hayata geçiriyoruz. 1 buçuk yıl içinde inşası devam eden 20 şehir hastanesi tamamlanacak. İnsanımız bundan sonra hiçbir zaman hastane kapılarında mağdur olmayacak. AK Parti insana odaklı bir Türkiye'yi hedeflemiştir.

ACABA DENİZ ALTINDAN BÖYLE BİR HAT GEÇECEK DENSEYDİ İNANILIR MIYDI

2023 yılına kadar hızlı tren hattı uzunluğunu 12 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Tren ağını da 25 bin kilometreye ulaştırmak amacındayız. İstanbul Boğazı'nı denizin altından ilk defa, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile boğazın üzerinde 3. defa birleştirdik. Acaba, asırlarca boğazın altından böyle bir hat geçecek denilseydi buna inanır mıydınız? Ecdadımız inanmış. Hatta ecdadımız proje de yapmış. Bunu gerçekleştirmek bize nasip oldu.

DÜNYAYA CEVABIMIZ BU

Bunlar neyi getiriyor? Bunlar bir yerlere cevap. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya cevap. Uyuyan, yatan bir Türkiye yok. Çalışan, gayret eden bir Türkiye var. Havalimanlarımızın sayısı geldiğimizde 26'ydı şimdi 55... Nerelerden nerelere geldik. Otobüs fiyatının altına düşmüş durumda.İnsanın yanında olan bir iktidar var. Havalimanlarımızın sayısı geldiğimizde 26'ydı, şimdi 55. Daha da artacak bu sayı. Uçaklardaki fiyatlara bakıyorsunuz, şimdi otobüs fiyatInın bazı yerlerde altına düşmüş vaziyette.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: SENİN KILAVUZUN KARGA!

Sanayimizi geliştirmemiz için 197 olan organize sanayi bölge sayısını 299'a ulaştırdık. Hedefimiz 2023'e kadar 65 yeni organize sanayi bölgesini hayata geçirmek. Ana muhalefetin başındaki zat konuşuyor, hala "7 milyon işsiz var" diyor. Senin bir defa kılavuzun karga! Kargaya da hakaret olmasın ama. Türkiye evelallah ufak tefek yurt dışı spekülasyonlara rağmen o zaman da söylemiştim, bu tamamen siyasi müdahaledir, onları da aşacağız demiştim.

HER SEFERİNDE SANDIĞA GÖMDÜK

2002 yılında nasıl aldık Türkiye'yi? Ekonomide ülkemizi 3 kat büyüterek güçlü, müreffeh bir Türkiye yolunda çok önemli adımlar attık. Ekonomi alanında IMF ile olan ilişkiyi kestik attık. Bu bir bağımlılıktı. Hamdolsun döviz rezervimiz şu anda gayet iyi yolda. Yatırımlara ayrılan kaynağı 70 milyar liradan 700 milyar liranın üzerine çıkardık. Kaynakları çeşitlendirdik.Savunma sanayinde kendi silaharını üreteceksin, ana muhalefet bundan rahatsız. Hele hele silah satacaksın hepten rahatsız. İstediğiniz kadar rahatsız olun. Ülkenin kıt kaynaklarını faiz lobilerine yağmalatmak yerine Hazine'yi güçlendiren ve böylece tam bağımsız yolunda ilerleyen bir Türkiye'yi işaret ettik. Demokrasiye sıkı sıkıya sahip çıkarak kirli pazarlıklarla iktidar hayali kuranları her seferinde Allah'ın izniyle sandığa gömdük.