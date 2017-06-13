Совершил аварию рейсовый автобус Москва-Ереван

2017-06-13 14:29 | www.apa.az | 3

13 июня в Верхнемамонском районе на 717 км автодороги М4 – «Дон» 35-летний водитель автобуса «Мерседес-Бенс» не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД России, в результате ДТП пострадали 3 человека, среди которых 2 несовершеннолетних: 7 летний мальчик, житель Красноярского края и 9-летняя девочка, жительница Костромской области. Пострадавшие с травмами средней степени тяжести доставлены в Богучарскую ЦРБ.

Полиция по данному факту проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия. Автобус осуществлял рейс по маршруту «Москва-Ереван», в транспортном средстве находились 39 человек.

В настоящее время полицейскими во взаимодействии с органами исполнительной власти решается вопрос о размещении пассажиров автобуса в гостинице до прибытия следующего и доставки к месту назначения.