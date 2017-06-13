Председатель комитета: Если меня побеспокоит азан, я заткну себе уши

2017-06-13 12:12 | www.oxu.az | 2

Председатель Общественного объединения «Мир детей и студенческой молодежи» Бахтимшах Тагиева, написавшая в Facebook о том, что не хочет слышать азан, назвала произошедшее провокацией.

Как заявила Б.Тагиева Oxu.Az, скандальный статус написала не она:

«Думаю, что не случайно вчера на моей странице в Facebook появилась такая запись, и пресса сразу растиражировала это. За этим кто-то стоит. Я должна найти этих людей и доказать общественности, что статус написала не я. Произошедшее я расцениваю как провокацию против меня. Такой черный пиар мог быть совершен только по заказу. Мой Facebook-профиль был открыт на компьютере. Кто-то написал от моего имени. Я уже кое-кого подозреваю, после уточнения назову имя».

Бахтимшах Тагиева сказала, что не является верующим человеком, но не выступает против верующих:

«Не воспринимаю религиозных фанатиков, ваххабитов, но не выступаю против ислама. Если меня побеспокоит звук азана, то я заткну уши, зачем мне выносить это на публику?».

Зульфия Гурбанова

