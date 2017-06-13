Специалисты: Новые MacBook и MacBook Pro нельзя ремонтировать

2017-06-13 12:16 | www.oxu.az | 2

Специалисты по разборке электроники iFixit дали оценку ремонтопригодности и изучили анатомию новых MacBook и MacBook Pro, которые были анонсированы на WWDC 2017.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на chudo.tech, сообщается, что главным достоинством конструкции нового моноблока iMac является возможность замены модулей оперативной памяти и процессора: они не впаяны в системную плату, а установлены в разъемы.

Правда, процесс разборки компьютера сопряжен со значительными сложностями, в результате апгрейд становится проблематичным. Еще одним недостатком названо то, что 4K-дисплей сопряжен с фронтальной панелью. Это сильно удорожает ремонт в случае необходимости замены. Ремонтопригодность новинки оценена только в три балла из десяти возможных.

Вскрытие MacBook Pro показало, что процессор, чипы оперативной и флеш-памяти впаяны на основную плату, что не позволяет осуществлять апгрейд. Батарея удерживается при помощи большого количества очень прочного клеящего вещества.

Наконец, дисплей Retina тоже сопряжен с фронтальной панелью, что повышает стоимость ремонта или замены. Ноутбук признан совершенно неремонтопригодным — он заработал только один балл из десяти возможных по шкале iFixit.

У.А.

