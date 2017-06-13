Парламент Азербайджана утвердил новые правила приема в вузы

2017-06-13 15:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана принял изменения к закону «Об образовании», которые обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Знакомя депутатов с изменениями, зампред парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев сказал, что изменения нацелены на организацию годичных подготовительных групп в вузах и бакалаврском уровне специальностей.

Согласно изменениям, студенты, успешно сдавшие выпускные экзамены в подготовительных группах по бакалаврскому уровню специальностей и вузов, установленных соответствующим органом исполнительной власти, принимаются на первые курсы вузов.

Правила организации преподавания в подготовительных группах вузов устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.

Таким образом, будут созданы подготовительные группы по бакалаврскому уровню, а также соответствующим органом исполнительной власти обеспечены правила приема, в том числе, организации преподавания.

При создании подготовительных групп необходимо использовать определенный опыт, они должны быть организованы на высоком уровне. В то же время, с созданием подготовительных групп, молодежь будет меньше уезжать за рубеж для получения образования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)