Полномасштабное сотрудничество с ООН является неизменным стратегическим выбором Туркменистана - президент

2017-06-13 15:23 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Полномасштабное и долгосрочное сотрудничество с ООН является неизменным стратегическим выбором Туркменистана, сказал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на встрече в Ашхабаде с генеральным секретарем этой организации Антониу Гутерреша, сообщает во вторник государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

На переговорах глава государства подчеркнул особую значимость этого визита в контексте отмечаемого в текущем году 25-летия вступления Туркменистана в ООН. Туркменистан сотрудничает с ООН в сфере безопасности, в вопросах устойчивого развития, в энергетической, транспортной, экологической областях, в развитии и утверждении демократических институтов.

В Туркменистане на постоянной основе работают представительства целого ряда специализированных организаций и учреждений ООН – Программы развития ООН, Международного Детского Фонда (ЮНИСЕФ), Всемирной организации здравоохранения, Фонда в области народонаселения.

Осуществляются крупные совместные программы и проекты. Как отметил президент Гурбангулы Бердымухамедов, на повестку взаимодействия Туркменистан-ООН вынесены такие стратегические вопросы, как устойчивый транспорт, энергетическая безопасность, борьба с терроризмом, проблематика сферы разоружения, выполнение Целей Устойчивого Развития и ряд других направлений. Партнёрство в этих сферах носит долгосрочный характер, ведётся на системной основе, на схожих принципах и взглядах на конечный результат, отмечает ТДХ.

(Автор: Гусейн Гасанов)