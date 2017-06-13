Организатор убийства Анны Политковской умер в колонии

2017-06-13 14:49 | www.apa.az | 3

В вологодской колонии умер Лом-Али Гайтукаев, осужденный за организацию убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.

Как сообщает АПА со ссылкой на Коммерсант, в УФСИН по Вологодской области подтвердили эту информацию. «Действительно, Гайтукаев 10 июня скончался в межобластной больнице для осужденных. По предварительной версии, причина смерти длительная хроническая болезнь»,— сказал представитель управления.

Племянник осужденного Темирлан Гайтукаев рассказал, что его родственника избивали в колонии, и синяки на его теле он видел во время свидания. «Дядя тогда сказал, что синяки — это ничего страшного, пройдут. Но его сильно били по печени и по почкам»,— сказал Темирлан Гайтукаев. Адвокат организатора убийства Анны Политковской Елена Харионовская также заявила об избиениях осужденного. В 2015 году защита пыталась возбудить в связи с ними дело, однако «было в этом отказано, суд мотивировал это тем, что факт применения физической силы не доказан, и потому нет состава преступления».

Госпожа Харионовская рассказала, что в ноябре 2015 года Лом-Али Гайтукаев попал в больницу в связи с резким ухудшением состоянием здоровья. «Врачи признали его инвалидом второй группы, ему кроме всего прочего был поставлен диагноз цирроз печени. Ему было разрешено дополнительное питание. Те продукты, которые ему были приписаны врачами, я покупала и приносила Гайтукаеву — деньги на эти цели присылали родственники»,— сказала Харионовская. По ее словам, диагноз был подтвержден и московскими врачами. Кроме того, адвокат отметила, что согласно ст. 81 УК РФ болезнь ее подзащитного входила в перечень заболеваний, которые могут послужить основанием для освобождения от наказания.

Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов заявил, что узнал о смерти Гайтукаева из СМИ и пообещал проверить эти сведения. «По нашей информации, у него были серьезные проблемы с внутренними органами, и он постоянно курсировал между колонией для пожизненно осужденных и тюремной больницей»,— добавил он. В своей новости о смерти осужденного «Новая газета» приводит комментарий адвоката Муслима Джамалутдинова: «Документов я пока никаких не видел, о причинах смерти сказать не могу».

Отметим, Анна Политковская была убита 7 ноября 2006 года в лифте своего дома на Лесной улице в Москве. Обвинительный вердикт по делу об убийстве журналистки был оглашен в июне 2014 года. Мосгорсуд назначил организатору и исполнителю преступления пожизненные сроки. Длительное время за решеткой предстоит провести и соучастникам преступления. Суд постановил, что неизвестный, недовольный публикациями Анны Политковской, рассказывающими о событиях на Северном Кавказе, заказал за $150 тыс. Лом-Али Гайтукаеву убийство обозревателя «Новой газеты». В 2006 году он создал организованную группу, в которую вошли другие обвиняемые, а также сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Павлюченков.