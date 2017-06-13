Одесситка выиграла международный конкурс красоты в 58 лет – ФОТО

2017-06-13 12:20 | www.oxu.az | 2

Женщины прекрасны в любом возрасте, именно этим правилом руководствуются организаторы международного конкурса красоты Ms. Transcontinental, который проводится ежегодно в Атланте. В этом году победу в нем одержала 58-летняя одесситка Виктория Гасс. Украинка второй раз принимает участие в подобных конкурсах, и оба раза ей удалось выиграть. Она охотно раскрывает секреты, как ей удается поддерживать идеальную форму.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Несмотря на то, что правила хорошего тона предписывают не осведомляться у женщин об их возрасте, Светлане такой вопрос можно задавать смело. Изящная брюнетка выглядит молодо и стильно, так что абсолютно не комплексует по поводу цифры в паспорте. Напротив, гордится тем, что ей удается идти в ногу со временем и завоевывать столь престижные награды.

На конкурс в Атланту Светлана Гасс попала благодаря случаю: ранее она принимала участие в состязании на звание самой очаровательной бабушки Grandma Globe 2017, который проходил в солнечной Болгарии. Дебют Светланы оказался удачным – корону лучшей бабушки она привезла домой. Кроме того, приглянулась организатором конкурса Ms. Transcontinental, которые параллельно проводили отбор. Получив приглашение из Америки, Светлана еще раздумывала, но дочь тут же уговорила ее принять единственно верное решение – попробовать!

Среди заданий конкурса красоты оказалось нужно продефилировать по подиуму в двух вечерних нарядах, в национальном костюме и в купальнике. Со всеми этими испытаниями Светлана легко справилась, покорив сердца судей. Еще больше расположил их искренний рассказ Светланы Гасс о себе: конкурсантка подготовила речь на английском языке, в которой рассказала не только о себе и своей семье, но и о своей общественной деятельности – в частности, поделилась опытом волонтерства в зоне АТО, а также рассказала, что в собственном салоне красоты уже много лет назад взяла за правило бесплатно помогать женщинам преклонного возраста, которые не всегда могут заплатить за стрижку или маникюр, но, конечно же, нуждаются в таких услугах.

Вопрос в том, как ей удается выглядеть так очаровательно, Светлана слышит постоянно. Не скрывая, она рассказывает, что ее секрет стройности в том, чтобы постоянно находиться в движении, употреблять как можно меньше сладкого, соленого и жирного, позволять себе фрукты только в первой половине дня и полностью исключить из рациона сдобу, а на ужин употреблять творог. Кроме правильного питания, важны и регулярные физические нагрузки. Светлана выбрала для себя йогу, пилатес, прогулки на свежем воздухе, купание в море. Уверяет, что если соблюдать режим (спать полноценно и вставать в 6 утра), то будешь полон сил и энергии.

Сегодня имя Светланы Гасс стало известно в Одессе, она становится примером и для других женщин, которые так же мечтают жить полной и счастливой жизнью вне зависимости от биологического возраста.

A.C.

