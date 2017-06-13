Министр: Вокруг Азыхской пещеры идут не поддающиеся логике процессы

2017-06-13 12:29 | www.oxu.az | 3

«Сейчас в некоторых заповедниках обнаруживаются нежелательные факты. Даже порой там встречаются безответственные поступки, что, безусловно, недопустимо».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на мероприятии по случаю 50-летнего юбилея Гобустанского государственного историко-художественного заповедника заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

Он отметил, что в связи с этим в заповедниках необходимо создать совершенно новую систему управления:

«Заповедники должны открыть двери народу, молодежи, они должны детально знакомить с Азербайджаном посетивших их людей».

Министр с сожалением отметил, что сегодня по причине оккупации Азыхская пещера недосягаема:

«Потому что там идут не нравящиеся нам и не поддающиеся никакой логике процессы. Однако я уверен, что после нахождения политического решения, азербайджанские ученые вновь обретут возможность исследовать это место».

У.А.

