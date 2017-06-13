Иран никогда не нарушит ядерную сделку в одностороннем порядке - МИД

2017-06-13 15:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иран никогда не нарушит Совместный всеобъемлющий план действий (ядерная сделка) в одностороннем порядке, сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он сделал это заявление на встрече с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини в Осло, сообщает во вторник агентство IRNA.



На встрече Зарифа с Могерини обсуждались вопросы взаимных интересов, в том числе крупные международные и региональные события, а также иранская ядерная сделка, которая была заключена в 2015 году между Ираном и шестью мировыми державами (пять постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия).



На встрече глава внешнеполитического ведомства ЕС подчеркнула, что Союз привержен своим обязательствам по реализации СВПД.



Стороны также обменялись мнениями о политической ситуации в государствах региона, Катаре и Сирии в частности, подчеркнув необходимость урегулирования нынешней напряженности путем диалога.



Зариф и Могерини также обсудили возможность начала серьезных переговоров и практического сотрудничества по вопросам взаимных интересов Тегерана и ЕС в регионе Персидского залива.



Зариф находится в Осло по приглашению норвежского правительства.



(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)