Сильный дождь в Баку не повлиял на работу телекоммуникационной инфраструктуры

2017-06-13 15:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сильный дождь в Баку, начавшийся днем во вторник, не отразился на работе городской телекоммуникационной инфраструктуры, сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как сказали в министерстве, на настоящее время все кабельно-канализационные системы (ККС) работают без сбоев.

Работы по реконструкции ККС проводимые производственным объединением "Бакинская телефонная связь" за последний год позволили привести работу телекоммуникационной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями.

"Около 70 процентов ККС соответствуют требуемым стандартам. Это означает, что они в незначительной мере подвержены протечкам воды, могущей оказать серьезное воздействие на работу коммуникационных линий", - сказали в министерстве.

В случае же возникновения протечек, аварийные бригады столичного оператора используют мобильные насосы для откачки воды из кабельно-канализационных сооружений.

Министерство также рекомендует абонентам в случае возникновения любых проблем обращаться в Call-центр оператора – "155".

(Автор: Гусейн Велиев)

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