Ильхам Алиев: Поддержка мусульманских стран очень важна для нас – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-13 12:31 | www.oxu.az | 2

«Оказываемая нам мусульманскими странами поддержка очень важна для нас».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе встречи с послами и главами диппредставительств мусульманских стран в Азербайджане, посвященной священному месяцу Рамазан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан имеет очень тесные связи с мусульманскими странами.

«Мы активно сотрудничаем на двусторонней основе и всегда поддерживаем друг друга на международной арене. В частности, мы очень успешно сотрудничаем со странами, которые вы представляете в ООН и других международных организациях. Как вам известно, Азербайджан является активным участником Организации исламского сотрудничества. По линии организации в Азербайджане было проведено много престижных мероприятий. На проведенном в прошлом году в Турции саммите ОИС сама организация и ее члены еще раз выразили поддержку Азербайджану. В свою очередь, Азербайджан поддерживает мусульманские страны во всех международных организациях. На прошлогоднем саммите были предприняты очень важные шаги и принято решение в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Организация исламского сотрудничества приняла много документов и резолюций по конфликту. В этих документах поддерживается справедливая позиция Азербайджана. В прошлом году в связи с армянской агрессией была создана Контактная группа, и мы очень высоко оцениваем это. Оказываемая нам со стороны мусульманских стран поддержка и солидарность очень важны для нас. Благодарю членов организации за эту поддержку».

12:20

«На протяжении долгих лет Армения держит под оккупацией часть территорий Азербайджана, грубо нарушает международные нормы, игнорирует четыре резолюции СБ ООН, на оккупированных землях разрушаются наши исторические, религиозные памятники. Это подтверждают многие документы, видеоматериалы. В результате армянской оккупации более миллиона азербайджанцев вынуждены жить жизнью беженцев и вынужденных переселенцев».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе встречи с послами и главами диппредставительств мусульманских стран в Азербайджане, посвященной священному месяцу Рамазан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован лишь в соответствии с нормами и принципами международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана:

«Во всех международных организациях мы говорим о реалиях конфликта, доносим их до мировой общественности. Конечно же, мы доносим их и до общественности мусульманских стран, чтобы проживающие на этих территориях наши собратья знали, какие зверства совершают армяне на оккупированных территориях. Это зверство не только по отношению к Азербайджану, но и ко всему мусульманскому миру. Построенная в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы мечеть схожа по своей архитектуре с Шушинской мечетью. Мечети в Шуше, Агдаме и других оккупированных городах разрушены армянами. Это преступление против всего мусульманского мира. Мы хотим, чтобы все мусульмане мира знали об этом».

11:41

Во вторник, 13 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи со священным месяцем Рамазан принял послов и руководителей диппредставительств мусульманских стран в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента.

A.M.

