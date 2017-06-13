Названо число жертв несчастных случаев на производстве в Азербайджане

2017-06-13 12:36 | www.oxu.az | 3

В 2016 году министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана провело расследование 159 несчастных случаев на производстве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 16 из этих случаев были групповыми:

«В результате 84 человека скончались, 165 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. В строительном секторе произошло 39 несчастных случаев, и число погибших составило 10 человек, число пострадавших - 30 человек.

Кроме того, в 2015 году началось расследование несчастного случая, произошедшего в декабре 2015 года, в результате которого погибли три сотрудника Департамента транспорта №5 Транспортного управления SOCAR, и несчастного случая на морском основании №10 месторождения «Гюнешли», в результате которого погибли 30 человек, 33 человека пропали без вести. Расследование было завершено в 2016 году», - говорится в сообщении Минтруда.

З.А.

