Туркменистан выступает за активное взаимодействие с ООН по вопросам энергетической безопасности

2017-06-13 15:35 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - Туркменистан намерен и дальше взаимодействовать с ООН по вопросам энергетической безопасности, подчеркнул президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на переговорах в Ашхабаде с генеральным секретарём этой организации Антониу Гутеррешем, сообщает во вторник государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

«Наша страна продолжит активное взаимодействие с ООН по данной проблеме, и в этой связи мы рассчитываем на вас, уважаемый генеральный секретарь, на вашу поддержку в этих вопросах», - приводятся в информации слова туркменского главы.

Туркменистан в этом году принял председательство в конференции Энергетической Хартии. В конце мая в Ашхабаде прошёл представительный форум организации с лейтмотивом «на пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоносителей».

Официальный Ашхабад в последние годы активно предлагает в рамках ООН приступить к выработке универсальных механизмов, которые обеспечивали бы надежное и безопасное функционирование международной энергетической инфраструктуры с учетом интересов как стран-производителей, так транзитеров и потребителей газа. Туркменистан является одним из ключевых игроков на газовом рынке в Каспийском регионе и Центральной Азии. На данном этапе, потребителями туркменского природного топлива являются Китай и Иран. По запасам природного газа Туркменистан занимает четвертое место в мире и ищет новые рынки в Европе и Азии.

(Гусейн Гасанов)