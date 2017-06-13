Президент Узбекистана выразил соболезнования президенту России

2017-06-13 15:47 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил президенту России Владимиру Путину послание с соболезнованиями, сообщила пресс-служба МИД страны.

«С чувством глубокой скорби и печали воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае», - говорится в послании.

Глава государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщалось, в ДТП с автобусом в Забайкальском крае погибли более 10 человек. Пострадали около 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением на сложном участке трассы, и автобус слетел с насыпи высотой 25−30 метров.

(Автор: Демир Азизов)