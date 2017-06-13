Путин рассказал о своих погибших братьях – ВИДЕО

2017-06-13 12:40 | www.oxu.az | 2

Дочери Путина не занимаются политикой и крупным бизнесом. Их деятельность связана с наукой и образованием.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на pravda.ru, об этом рассказал сам президент РФ в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

По его словам, ему жаль, что он редко видится с дочерьми и внуками. На вопрос Оливера Стоуна в интервью для телеканала Showtime, любит ли он своих внуков, Путин ответил: «Очень».

Также глава России рассказал, что он поздний ребенок. Два его старших брата погибли, один из них — в блокадном Ленинграде во время войны.

Не обошлось и без вопроса о работе с Борисом Ельциным. Путин признался, что бывший президент предлагал ему стать премьер-министром, но он отказался. Несмотря на то, что решение было непростым, в первую очередь, он беспокоился о безопасности своих детей.

«Представьте себе, что меня освободили бы от занимаемой должности, - охраны нет, ничего нет, и что делать, как жить, как обеспечить безопасность семье?», - сказал Путин.

Напомним, Путин дал большое интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Съемки проходили несколько раз, во время которых беседы длились по несколько часов. В итоге смонтирован документальный фильм из четырех серий. Премьера состоится в США 13 июня.

Э.А.