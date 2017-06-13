Президент Ильхам Алиев посетил могилу скончавшегося недавно министра энергетики Натига Алиева (ФОТО)

2017-06-13 15:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник посетил могилу скончавшегося недавно министра энергетики, кавалера ордена «Шохрат», заслуженного инженера Натига Алиева.

Глава государства возложил цветы к могиле Натига Алиева в Аллее почетного захоронения, отдал дань уважения его памяти.

Президент Ильхам Алиев еще раз выразил соболезнования сыну Натига Алиева Фархаду Алиеву.

Фархад Алиев выразил признательность главе государства за уважение, проявленное к памяти его отца.