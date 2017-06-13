Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 100 млн манатов

2017-06-13 15:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 14 июня состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 100 миллионов манатов, сообщает во вторник БФБ.

На аукцион будут выставлены один миллион ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - до 12 июля 2017 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно новым требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 13 июня составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)