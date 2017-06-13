Посол Палестины: Сегодня Азербайджан по многим вопросам мусульманского мира объединяет в себе истинный дух Ислама

2017-06-13 15:19 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом в ходе посвященной месяцу Рамазан встречи президента Ильхама Алиева с послами и главами диппредставительств мусульманских стран заявил посол Палестины в Азербайджане Насир Абдулкарим.

Он отметил, что Азербайджан является одним из самых образцовых мест, где демонстрируется истинный дух Ислама, а мир, инклюзивность и толерантность имеют большую значимость.