В «Говорящую библиотеку» поступило почти 30 тысяч обращений

2017-06-13 12:53 | www.oxu.az | 2

До сегодняшнего дня в «Говорящую библиотеку» - проект, созданный министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана по инициативе Фонда Гейдара Алиева для людей с ограниченными возможностями зрения, поступило 29313 обращений с 2154 номеров.

Как передает Oxu.Az, в обращениях отдается предпочтение современной, классической и исторической литературе.

На данный момент профессионально озвучены и включены в фонд библиотеки уже около 100 книг. Библиотека посредством специальной телефонной службы (1541) будет работать в автоматическом режиме в течение 24 часов.

У.А.

