Президент Азербайджана принял делегацию во главе с генпрокурором Болгарии (ФОТО) (версия 2)

2017-06-13 15:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с генеральным прокурором Болгарии Сотиром Цацаровым.

Сотир Цацаров передал главе государства приветствия Президента Болгарии Румена Радева.

Выразив свое уважение к работе, осуществляемой в стране азербайджанским народом под руководством Президента Ильхама Алиева, генеральный прокурор Болгарии сказал, что идущие в Азербайджане процессы развития произвели на них глубокое впечатление. Гость подчеркнул, что между органами прокуратуры обеих стран осуществляется успешное сотрудничество, что это сотрудничество проводится на высоком профессиональном уровне и в условиях дружбы, и оценил визит в Баку как продолжение существующих связей.

Отметив очень хороший уровень отношений между Азербайджаном и Болгарией, Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешное развитие связей в политической, экономической, энергетической, культурной и других сферах.

Вспомнив свой визит в Болгарию, визит премьер-министра Болгарии в Азербайджан, глава государства отметил важность этих визитов с точки зрения укрепления связей между странами.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул значимость поднятия связей во всех сферах между Азербайджаном и Болгарией на уровень сотрудничества и взаимной поддержки, существующих между руководствами обеих стран, сказал, что хорошее сотрудничество органов прокуратуры служит делу расширения двусторонних связей и что этот визит создает хорошую возможность для обсуждения вопросов, связанных с перспективами сотрудничества.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Болгарии Румена Радева, попросил передать свои приветствия Президенту Болгарии.