Жители многоквартирных зданий в Азербайджане будут сами участвовать в управлении домом

2017-06-13 16:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Жители многоквартирных зданий в Азербайджане будут сами принимать участие в управлении домом.

Это предусматривают изменения в Жилищный кодекс, которые обсуждались во вторник на внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Говоря об этих изменениях, председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики и госстроительства Али Гусейнли отметил, что целью изменений является усовершенствование механизмов управления многоквартирными домами (в том числе кооперативными), обеспечение активного участия в управлении собственников жилья.

В законопроекте отмечается, что хотя глава XV Жилищного кодекса и предусматривает ряд положений в связи с управлением домом (способ управления многоквартирным зданием, договор управления многоквартирным зданием, управление многоквартирным зданием, находящимся в государственной или муниципальной собственности, непосредственное управление многоквартирным зданием собственниками помещений в данном здании и т.д.), отсутствие единых правил по управлению многоквартирным домом создает проблемы при реализации этих положений.

Согласно законопроекту, правила в связи с управлением многоквартирными зданиями в основном будут определяться соответствующим органом исполнительной власти, договоры по управлению такими зданиями будут заключаться в соответствии с этими правилами, в то же время несоблюдение требований этих правил во время управления зданием повлечет привлечение к ответственности.

Согласно действующему законодательству, после полного завершения строительства и (или) реконструкции кооперативного здания и перехода к членам жилищно-строительного кооператива в установленном Жилищным кодексом, Гражданским кодексом Азербайджана и иными законами порядке права собственности на все жилые и нежилые помещения в данном здании, в течение шести месяцев жилищно-строительный кооператив должен быть ликвидирован в установленном законодательством порядке или преобразован в товарищество собственников жилья. В новом законопроекте срок ликвидации жилищно-строительного кооператива сокращен до одного месяца.

Изменения были вынесены на голосование и приняты большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)