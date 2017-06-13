«Сабаил» осуществил ещё два трансфера

2017-06-13 15:57 | www.apa.az | 3

«Сабаил», который в предстоящем сезоне выступит в Премьер-лиге Азербайджана включил в состав ещё 2 футболистов.

Как передает АПА со ссылкой на «apasport.az», об сообщил главный тренер команды Самир Алиев.

Он отметил, что дебютант достиг договорённости с Нурланом Новрузовым, который в прошедшем сезоне играл в «Зиря». Молодой нападающий будет защищать честь «Сабаиля» в течение ближайшего года.

Другим новым футболистом является Эльман Тагаев. Туркменский полузащитник в своё время уже выступал в чемпионате Азербайджана. С Тагаевым, который в 2012-ом году играл в АЗАЛ, тоже подписан годичный контракт.

Отметим, что ранее «Сабаил» включил в состав Кямала Гурбанова, Акшина Гурбанлы, Орхана Гурбанлы, Тайяра Мамедова, Ямина Агакеримзаде, Эмина Мехдиева, Рауля Ягубзаде, Акшина Мухтароглы, Эмина Джафаргулиева и Вугара Надирова.