В Азербайджане запрещают некоторые операции с наличными – ОБНОВЛЕНО

2017-06-13 13:00 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане в ряде сфер платежи будут осуществляться только в безналичном порядке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, данный вопрос был выставлен на обсуждение на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в 14 законов планируется добавить предложение «осуществляются только в безналичном порядке».

Эти изменения были совершены в законы «О трудовых пенсиях», «О туризме», «О социальных пособиях», «О занятости», «Об обязательном страховании» и т.д.

Законопроект был поставлен на голосование и принят.

10:10

В Азербайджане запрещено осуществлять оплату за некоторые услуги наличным путем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим в различные законы вносятся изменения.

Согласно внесенным в закон «Об образовании» изменениям, плата за обучение будет осуществляться только в безналичном порядке.

Согласно новым изменениям в закон «О туризме», турагентства будут осуществлять выплаты в безналичном порядке.

Согласно новым изменениям в закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», страховые выплаты работникам будут осуществляться в безналичном порядке.

У.А.

