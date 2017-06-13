Продолжаются совместные тактические учения ВС Азербайджана и Турции (ФОТО,ВИДЕО)

2017-06-13 16:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Продолжаются начатые 12 июня совместные тактические учения Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

Согласно сценарию совместных тактических учений, на очередном этапе подразделения Отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур Азербайджана и Вооруженных сил Турции были подняты по тревоге и выдвинуты в районы сосредоточения, сообщает во вторник пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Соединения и подразделения были приведены в состояние полной боевой готовности и осуществляли деятельность в соответствии с планом боевой подготовки.

В совместных учениях, которые продлятся до 16 июня, задействованы до 5000 человек личного состава, более 250 единиц военной и иной техники различного назначения.