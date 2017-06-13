Годовая инфляция в Азербайджане достигает до 14%

2017-06-13 16:45 | www.apa.az | 3

Цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане в январе-мае этого года выросли относительно соответствующего периода 2016 года на 13,8%.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете статистики, за отчетный период продовольственные товары подорожали на 18,2%, непродовольственные товары – на 12,5%, тарифы на услуги населению – на 9,1%. Цены на потребительские товары и услуги в мае этого года подорожали относительно апреля на 0,2%, в том числе на непродовольственные товары - на 0,2%, тарифы на услуги населению – на 2,1%. За отчетный период продовольственные товары подешевели на 1,3%.

В группе продовольственных товаров за месяц рост цен зафиксирован на рис, сливочное масло, фруктовые соки, спиртные напитки, кофе, чай и какао, лук, картофель, морковь, тыкву. Спад цен отмечен на макаронные изделия, манную и гречневую крупы, баранину, куриное мясо, рыбную продукцию, молоко, яйца, подсолнечное и кукурузное масла, сахар и сахарный песок, табачные изделия, помидоры, огурцы, зелень, капусту, баклажаны.

В группе непродовольственных товаров рост цен в мае имел место на ткани, мебель, ковры и прочие напольные покрытия, запчасти для легковых автомобилей, мебель и предметы домашнего обихода, ювелирные изделия, канцелярские принадлежности, телевизоры и компьютеры. Спад цен отмечен на ламинат, краску, мобильные телефоны, ноутбуки.