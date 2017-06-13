Президент: «Должны быть определены пути расширения взаимного товарооборота Азербайджан-Грузия» - ОБНОВЛЕНО

2017-06-13 16:56 | www.apa.az | 3

Азербайджана Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгия Гахариа.

Как передает АПА-Экономикс, И.Алиев и Г.Гахариа обсудили вопросы расширения взаимного товарооборота.

И.Алиев на встрече с Г.Гахарией в Баку отметил важность проведения анализа с целью определения возможностей для увеличения взаимного торгового оборота.

В частности, президент подчеркнул важность расширения связей в торговле, неэнергетической и других сферах.

И.Алиев добавил, что совместные энергетические и транспортные глобальные проекты свидетельствуют об эффективном партнерстве между странами.

Г.Гахария, в свою очередь, подчеркнул, что за январь-апрель 2017 года взаимный товарооборот вырос на 49%.

На встрече был проведен обмен мнениями по перспективам сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, туризма, АПК.

*** 15:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахариани.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщает пресс-служба президента.