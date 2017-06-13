Проведены очередные учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-13 13:17 | www.oxu.az | 2

Совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии «Кавказский орел 2017» продолжаются.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Минобороны Грузии.

На очередном этапе проходящих на полигоне Вазиани (около Тбилиси) учений военнослужащие трех стран выполнили задачи по уничтожению условного противника, освобождению заложников, эвакуации раненых и др.

В учениях были использованы воздушные компоненты.

За ходом учений наблюдали заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Заза Чхаидзе, командующий Силами специальных операций, полковник Дмитрий Кикнадзе и посол Турции в Грузии Зеки Левент Гюмрюкчи.

A.M.