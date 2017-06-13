Ягуб Махмудов: Не следует связывать все с именем Мамеда Эмина Расулзаде

2017-06-13 13:25 | www.oxu.az | 2

«Не следует связывать всю деятельность Азербайджанской демократической республики с именем Мамеда Эмина Расулзаде».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на организованном для представителей СМИ Азербайджана курсе «Территориальные претензии к Азербайджану и этапы захватнической политики Армении» заявил директор Института истории, член-корреспондент НАНА, депутат Ягуб Махмудов.

По словам Я.Махмудова, не следует сравнивать и противопоставлять друг другу основателей АДР:

«Алимардан бек Топчубашев проделал во Франции большую работу для признания нашей независимости. Все представители АДР являются исключительными людьми. Все они стали шехидами во имя Родины. Наши враги уничтожили их потому, что те не давали армянам покоя. Мамед Эмин Расулзаде также сыграл очень большую роль в защите нашей независимости. Нельзя отрицать это. У Мамеда Эмина Расулзаде была возможность возглавить правительство, однако он видел, что имевший юридическое образование Фатали Хан Хойский может лучше руководить правительством. Поэтому хотел видеть именно его во главе правительства».

A.M.