Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии (версия 2)

2017-06-13 16:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахариани.

Глава государства подчеркнул успешное развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Грузией, активное сотрудничество во всех сферах и взаимную поддержку стран.

Коснувшись связей в экономической сфере, Президент Ильхам Алиев отметил достижение хороших результатов в этом направлении. Затронув инвестиционную деятельность Азербайджана в Грузии и деятельность азербайджанских компаний в Грузии, глава государства подчеркнул важность определения путей для роста товарооборота между странами.

Президент Ильхам Алиев отметил необходимость рассмотрения возможностей по расширению связей в неэнергетической, торговой и других сферах. Глава государства подчеркнул успешную реализацию странами глобальных проектов в транспортной, энергетической сферах, сказал, что Азербайджан и Грузия совместно с другими партнерами демонстрируют очень рациональный подход к реализации этих проектов.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахариани сказал, что для него большая часть встречаться с Президентом Ильхамом Алиевым. Он выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с недавней кончиной министра энергетики Азербайджана Натига Алиева.

Отметив успешное развитие сотрудничества в экономической сфере, грузинский министр оценил рост товарооборота за четыре месяца этого года между странами на 49 процентов как очень хороший показатель.

На встрече был проведен обмен мнениями по перспективам сотрудничества в сферах торговли, инвестирования, транспорта, туризма, сельского хозяйства.