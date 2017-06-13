Всемирный инфо-тур «Ашхабад-2017» продолжился в столице Казахстана

2017-06-13 16:58 | www.trend.az | 3

На площадке ЭКСПО в Астане Туркменистан в рамках своей экспозиции, которую сегодня посетили президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, представляет мега-проект «Ашхабад-2017». Он призван сквозь призму предстоящего в сентябре спортивного форума показать современные достижения страны, открытость, миролюбие и гостеприимство туркменистанцев, красоту столицы, знаковой достопримечательностью которой стал Олимпийский городок – суперсовременный спортивный кластер, где внедрены также «зеленые» технологии.

Туркменистан первое государство в Центральноазиатском регионе, которому выпала честь принимать Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. О крупнейшем в этом году спортивном событии в Азии ёмко и выразительно рассказывается в красочных демонстрационных материалах, видео- и фотосюжетах, а также печатных изданиях, здесь же можно увидеть текстильные изделия с символикой V Азиатских Игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Особое внимание посетителей привлекают сувениры и аксессуары, разработанные отечественными дизайнерами образцы спортивной одежды с эмблематикой Азиалы-2017. Широко представлены изделия, изготовленные мастерами ковроткачества, традиционных ремёсел, декоративно-прикладного искусства.