X Sport, Hazzard, Jalə и Chipsim поддержали соревнования Кубка Мира по стрельбе в Габале

2017-06-13 17:01 | www.apa.az | 3

При поддержке Министерства Молодежи и Спорта и Габалинского Стрелкового Клуба в Габале проводятся этапы соревнования Кубка Мира по олимпийским видам стрельбы. Бренды спортивных напитков X Sport, энергетических напитков Hazzard, натуральных соков и воды Jalə, а также бренд Chipsim выступили со спонсорской поддержкой этих соревнований.

В соревнованиях, которые проходят в Комплексе стендовой стрельбы и стрельбы из лука в поселке Бум Габалы, принимает участие около 900 спортсменов свыше чем из 45 стран, а также официальные гости.

Среди участников – знаменитые стрелки, чемпионы Европы и мира, а также олимпийские призеры.

В ходе соревнований которые продлятся до 14 июля 2017 года разыгрываются 10 комплектов медалей. В на этом этапе юноши и девушки продемонстрируют свои способности по стрельбе из пистолетов и винтовок на дистанции 10, 25 и 50 метров.

Нашу страну на этом важном чемпионате представляют 10 спортсменов.

Победители Габалинских этапов чемпионата Кубка мира будут выступать в октябре этого года на финальных соревнованиях в Индии.