Назван худший в мире аэропорт

2017-06-13 13:41 | www.oxu.az | 3

Аэропорты Великобритании попали в список худших аэропортов мира по версии компании AirHelp.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что худшим аэропортом был назван международный аэропорт Кувейта. Лондонская воздушная гавань Гатвик заняла второе место в антирейтинге.

Аэропорты Манчестера и Эдинбурга разместились на третьей и пятой позиции соответственно.

При этом сингапурский аэропорт Чанги был назван лучшим в мире. На территории данного аэропорта находится сад с бабочками, кинотеатр, бассейны, большие сады и искусственный водопад. К 2019 году в воздушной гавани также установят лабиринт из растений и систему создания искусственных облаков.

Э.А.

