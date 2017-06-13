Приостановлена деятельность туристических автобусов "Baku City Tour"

2017-06-13 17:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку приостанавливается деятельность туристических автобусов "Baku City Tour".

Как сообщили Trend во вторник в министерстве культуры и туризма, деятельность туристических автобусов "Baku City Tour" временно приостанавливается в связи с тем, что с 12 июня по 5 июля магистральные дороги по основным городским направлениям будут закрыты из-за проведения в Баку соревнований Формулы 1.

Тем ни менее для жителей и гостей Баку на туристических микроавтобусах Sprinter будут организовываться экскурсии в Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, Государственный историко-архитектурный заповедник «Храм огнепоклонников» (Атешгях), Янардаг, Историко-этнографический музей-заповедник "Гала".

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)