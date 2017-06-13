Иран ожидает огромных инвестиций из Южной Кореи

2017-06-13 17:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Ирана Али Тайибния планирует посетить Сеул в ближайшие недели, чтобы заключить соглашение по привлечению крупнейших инвестиций в Исламскую Республику.

В соответствии с ожидаемым соглашением, южнокорейские организации предоставят финансирование на цели развития в Исламской Республике, на общую сумму 13 миллиардов долларов, сообщил информированный источник в газете Shargh, добавив, что во время встречи в Иране стороны уже договорились по 102 пунктам сделки, и ведутся переговоры о завершении двух оставшихся пунктов.

Согласно отчету, KExim Bank планирует выделить 8 миллиардов долларов из общей суммы, а Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE) выделит 5 миллиардов долларов для завершения сделки.

Предполагается, что на капитальный ремонт Исфаханского нефтеперерабатывающего завода будет выделено около 1,7 миллиардов, а 3 миллиарда - на строительство нефтеперерабатывающего завода Сираф.

Некоторые части транша будут направлены на строительство современных больниц в Иране.

(Автор: Эльмира Таривердиева)