Президент Азербайджана принял генпрокурора Болгарии - ОБНОВЛЕНО

2017-06-13 18:00 | www.apa.az | 3

13 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством генерального прокурора Республики Болгария Сотира Цацарова.

Как сообщает АПА, Сотир Цацаров передал главе государства приветствия Президента Болгарии Румена Радева. Выразив одобрение работы, проводимой азербайджанским народом в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, генеральный прокурор Болгарии отметил, что идущие в нашей республике процессы развития произвели на них глубокое впечатление. Гость подчеркнул, что между органами прокуратуры двух стран осуществляется успешное сотрудничество, которое проводится на высоком профессиональном уровне и в условиях дружбы, расценил свой визит в Баку как продолжение существующих связей.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и Болгарией находятся на очень хорошем уровне, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наши связи успешно развиваются в политической, экономической энергетической, культурной и других сферах. Вспомнив свой визит в Болгарию и визит премьер-министра Болгарии в Азербайджан, глава государства отметил значение этих визитов с точки зрения укрепления связей между нашими странами. Подчеркнув важность того, чтобы связи Азербайджана и Болгарии во всех сферах поднялись на уровень сотрудничества и взаимной поддержки между руководствами двух стран, Президент Ильхам Алиев сказал, что хорошее сотрудничество органов прокуратуры служит делу расширения двусторонних связей, и этот визит создал хорошую возможность для обсуждения вопросов, связанных с перспективами наших отношений.

Глава государства выразил признательность Президенту Болгарии Румену Радеву за приветствия, просил передать и его приветствия Президенту Болгарии.

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12:29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генпрокурором Болгарии Сотиром Цацаровым.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.