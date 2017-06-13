В Азербайджане почти 7 тысяч иностранцев не получили рабочую визу

2017-06-13 13:53 | www.oxu.az | 2

По состоянию на 1 декабря 2016 года в министерство труда и социальной защиты населения поступило 11271 обращение для выдачи заключения Государственной миграционной службой.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, из них 6259 были новыми, а 5012 были связаны с продлением срока разрешений на работу, выданных за прошлые годы.

Поступившие обращения были рассмотрены, 2495 иностранцев получили разрешение на работу, а также было сочтено целесообразным продление срока разрешения на работу для 1942 иностранцев.

«Было сочтено целесообразным не выдавать разрешений на работу 6834 иностранцам», - отмечается в информации.

У.А.

