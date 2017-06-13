Гугуш выступит с концертом в Тбилиси – ВИДЕО

2017-06-13 14:04 | www.oxu.az | 3

Осенью в столице Грузии выступит всемирно известная иранская певица азербайджанского происхождения Гугуш.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

О своем сольном концерте в Тбилиси певица сообщила на странице в социальной сети Instagram, где представила афишу предстоящего мероприятия – выступление 67-летней Гугуш в столице Грузии состоится 3 сентября, концерт пройдет во Дворце спорта.

В 70-х годах XX века Гугуш была одной из самых популярных певиц и актрис Ирана – она хорошо известна также в Турции, Закавказье, США, Средней Азии. В СССР стала известной благодаря фильму «Долгая ночь».

Однако после Исламской революции в Иране 1979 года ей было запрещено выступать в Иране. В 2000 году она переселяется в Северную Америку, в город Лос-Анджелес, где и поныне продолжает свою творческую деятельность.

Отметим, что после переезда в США Гугуш, несмотря на свою активную творческую и концертную деятельность, не выступала в странах постсоветского пространства – выступление в Тбилиси станет первым масштабным концертом в странах бывшего СССР.

A.С.

