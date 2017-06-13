Azərsun Holdinq: «Кавказский консервный завод» не закупает мясо у местных производителей

2017-06-13 18:03 | www.apa.az | 3

Организован визит журналистов на «Кавказский консервный завод» (Qafqaz Konserv Zavodu) ООО Azərsun Holdinq, расположенный в Хачмазском районе. Представители СМИ были проинформированы о деятельности завода.

Заведующий Департаментом по связям с общественностью и поддержке развития бизнеса Azərsun Holdinq Афиг Сафаров сказал, что такого рода визиты организуются часто.

Было отмечено, что мясо с сертификатом «халал», используемое в производстве консервов закупается за рубежом и проверяется в лаборатории завода. Представители медиа были ознакомлены с процессом производства, условиями хранения мяса, производством консервов.



Журналистам было сообщено, что с момента создания завод не осуществляет прием мяса у местных производителей. «Мясо, перерабатываемое на «Кавказском консервном заводе», закупается в Украине. Поэтому Azərsun Holdinq не принимает жалобы относительно производимых на заводе консервов», сказал А.Сафаров.

Отметим, что «Кавказский консервный завод» действует с 2003 года. На заводе, действующем в городе Хачмаз, в настоящее время работает 361 человек. Летом число работников увеличивается до 500.



