Названы самые богатые писательницы мира

2017-06-13 14:10 | www.oxu.az | 3

Русская редакция журнала Forbes Woman составила рейтинг наиболее высокооплачиваемых писательниц в 2016 году.

Как передает Oxu.Az, полный список приводится на сайте издания во вторник, 13 июня.

На первом месте — британка Джоан Роулинг, автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере. В 2016-м она выступила сценаристом экранизации своего произведения «Фантастические звери и места их обитания», а также участвовала с драматургом Джеком Торном в создании пьесы в двух частях «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Ее доход за прошлый год составил 19 миллионов долларов.

Вторую строчку заняла Нора Робертс из США, автор таких произведений, как «Ирландские сердца», «Мак-Грегоры», «Ночные рассказы» и «Семья Станиславски». За 2016 год она заработала более 15 миллионов долларов.

На третьем месте — американка Даниэла Стил («Обещание страсти», «Зоя», «Семейный альбом») с 15 миллионами долларов.

В первую десятку также вошли такие писательницы, как Эрика Джеймс (серия «Пятьдесят оттенков», 14 миллионов долларов), Пола Хокинс («Девушка в поезде», более 10 миллионов), Вероника Рот ( серия «Дивергент», 10 миллионов) и Рейчел Рассел (серия «Дневники Никки», 8,5 миллиона).

При составлении списка учитывался доход, который авторы получили за свои произведения в 2016 году.

Э.А.

