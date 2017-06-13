Духовный лидер Ирана: США – источник нестабильности на Ближнем Востоке

2017-06-13 14:15 | www.oxu.az | 2

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил Соединенные Штаты в нестабильности на Ближнем Востоке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net, аятолла Али Хаменеи обвинил США в нестабильности на Ближнем Востоке.

По мнению Хаменеи, заявления Вашингтона о борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» является ложью.

«Вы (США – ред.) и ваши агенты являетесь источниками нестабильности на Ближнем Востоке. Кто создал ИГ? Америка... заявления Америки о борьбе с ИГ являются ложью», - сказал духовный лидер Ирана на встрече с высокопоставленными чиновниками.

С.С.

