Генсек ООН отметил роль Туркменистана в помощи беженцам и лицам без гражданства

2017-06-13 17:23 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде, выразил благодарность Туркменистану за помощь беженцам и лицам без гражданства, сообщает во вторник государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

В ходе переговоров с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым высокопоставленный гость напомнил, что сотрудничал с туркменской стороной, будучи верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

"В трудные времена в Туркменистане оказалось очень большое количество беженцев и лиц без гражданства, и Туркменистан успешно интегрировал этих людей в своё общество, позитивно решив их проблемы", - приводятся в информации ТДХ слова Гутерреша.

Ранее сообщалось, что в 2011 году гражданство Туркменистана было предоставлено более трем тысячам лиц, проживающих на территории страны и не имеющих гражданства. В 2014 году был подписан указ, согласно которому гражданство Туркменистана обрели 786 человек – люди разных национальностей.

В 2015 году сообщалось, что туркменское гражданство получил еще 361 человек. Закон "О беженцах" в Туркменистане был принят в 1997 году. Страна присоединилась к конвенции ООН 1951 года "О статусе беженцев" и Протоколу 1967 года, касающемуся статуса беженцев, Конвенции ООН "О статусе апатридов" 1954 года и Конвенции ООН 1961 года "О сокращении безгражданства". В апреле 2011 года Туркменистан был принят в члены Исполкома Программы верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Сама структура в Туркменистане начала работу в 1995 году.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)